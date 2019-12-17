Adana'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
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Adana'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Adana'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

17.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:16
Adana'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nın merkez ilçesi Yolgeçen Mahallesi yakınında aynı yönde giden 2 vinç, 2 kamyonet ve 3 otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşım sağlanamayan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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