Adana'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Adana'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Adana'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nın merkez Seyhan ilçesi Yolgeçen Mahallesi yakınında aynı yönde giden 2 vinç, 2 kamyonet ve 3 otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşım sağlanamayan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.