Adana'da 68 bin 500 lira değerinde kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi Adana'da 68 bin 500 lira değerinde kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildiAdana'da piyasa değeri 68 bin 500 lira olan cinsel içerikli macun ve içecek ele geçirildi.

Adana'da 68 bin 500 lira değerinde kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Adana'da piyasa değeri 68 bin 500 lira olan cinsel içerikli macun ve içecek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir iş yerinde ve deposunda gümrük kaçağı ürün olduğu bilgisine ulaşan polis, adrese baskın düzenledi. Burada yapılan aramada piyasa değeri 68 bin 500 lira olan 4 bin 458 adet değişik markalarda cinsel içerikli macun ve içecek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan T.S., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA