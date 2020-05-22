Adana'da 68 bin 500 lira değerinde cinsel gücü arttırıcı ürün ele geçirildi ADANA'da, piyasa değeri 68 bin 500 lira olan cinsel gücü arttıran macun ve içecek ele geçirildi.

ADANA'da, piyasa değeri 68 bin 500 lira olan cinsel gücü arttıran macun ve içecek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir iş yeri ile depoya baskın düzenlendi. Baskında, kaçak yollarla yurda sokulan piyasa değeri 68 bin 500 lira olan 4 bin 458 adet cinsel gücü arttırıcı macun ve içecek ele geçirildi.Gözaltına alınan T.S., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA