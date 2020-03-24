Adana'da, 650 bin liralık sahte temizlik ürünü ele geçirildi Adana'da, 650 bin liralık sahte temizlik ürünü ele geçirildiADANA'da, koronavirüs salgınını fırsat bilinerek, sahte üretim tesisine dönüştürülen depoya, polis ekiplerince baskın düzenlendi.

Adana'da, 650 bin liralık sahte temizlik ürünü ele geçirildi

ADANA'da, koronavirüs salgınını fırsat bilinerek, sahte üretim tesisine dönüştürülen depoya, polis ekiplerince baskın düzenlendi. Piyasa değeri 650 bin lira olan temizlik ve dezenfektan malzemesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs nedeniyle halkın rağbet gösterdiği temizlik ve dezenfektan ürünlerinin sahtelerini üretip, piyasaya süren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki depoya baskın yapan ekipler, piyasa değeri 650 bin lira olan; 7 ton 650 litre gül suyu, 4 ton 473 litre sıvı deterjan, 3 ton 48 kilo toz deterjan, 625 litre kolonya, 125 litre aseton, 1102 adet şampuan, 511 adet krem ele geçirdi. Ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanan, ismi açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA