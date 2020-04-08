Adana'da 650 bin liralık kaçak içki ele geçirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Adana'da 650 bin liralık kaçak içki ele geçirildi - Haber
Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Adana'da 650 bin liralık kaçak içki ele geçirildi

Adana'da sahte içki imalathanesine yapılan baskında piyasa değeri 650 bin lira değerinde olan gümrüklenmiş 3 bin 600 litre sahte rakı ele geçirildi.

08.04.2020 10:09 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:10
Adana'da 650 bin liralık kaçak içki ele geçirildi

Adana'da sahte içki imalathanesine yapılan baskında piyasa değeri 650 bin lira değerinde olan gümrüklenmiş 3 bin 600 litre sahte rakı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenibey Mahallesi'ndeki bir evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, sözkonusu adreste satışa hazır gümrüklenmiş 3 bin 600 litre sahte rakı, 5 adet 1 litrelik üzüm şurubu ve 20 adet 5 litrelik doluma hazır boş pet şişe ele geçirdi. Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli S.İ'yi gözaltına alırken sahte rakıları da imha etti.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haber
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var Haber
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var
Videosu olay oldu! Başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt Haber
Videosu olay oldu! Başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
Dünya koronavirüsün esiriyken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü Haber
Dünya koronavirüsün esiriyken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Polise hakaret eden pandemi doktoru yarbay hakkında yeni gelişme Haber
Polise hakaret eden pandemi doktoru yarbay hakkında yeni gelişme
Koronavirüs salgını, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevap basit: Kadınların bağışıklık sistemi daha güçlü
Koronavirüs salgını, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevap basit: Kadınların bağışıklık sistemi daha güçlü
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı
Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu
Maske takmadığı için 1000 lira ceza kesilen taksici: Ücretsiz maske nerede
Maske takmadığı için 1000 lira ceza kesilen taksici: Ücretsiz maske nerede
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Engin Altay Cahit Özkan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Haluk Levent Şeyma Subaşı Fahrettin Koca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Rüştü Reçber Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Nisan Karar Antalya
Şu an buradasınız: Adana'da 650 bin liralık kaçak içki ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 11:31:54. #1.15#
title