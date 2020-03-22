Adana'da 65 yasağına uymayanlara polis uyarısı
Adana'da 65 yasağına uymayanlara polis uyarısı (2)POLİS, EVDEN ÇIKANLARI UYARIYORAdana'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara uyarılarını sürdürüyor.
22.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:17
Adana'da 65 yasağına uymayanlara polis uyarısı (2)
POLİS, EVDEN ÇIKANLARI UYARIYOR
Adana'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara uyarılarını sürdürüyor. Ekipler, sabah saatlerinden bu yana ileri yaştaki vatandaşlara evlerinde kalmaları hususunda uyarı ve ikazlarda bulundu.
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Kaynak: DHA