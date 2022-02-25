Adana'da 63 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da 63 kaçak cep telefonu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Adana'da 63 kaçak cep telefonu ele geçirildiADANA Adana'da polisin yaptığı uygulamada 63 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

ADANA (İHA) - Adana'da 63 kaçak cep telefonu ele geçirildi

ADANA Adana'da polisin yaptığı uygulamada 63 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uygulama noktasında şüpheli görülen araçları durdurdu. Şüpheli bir minibüsün bagajında yapılan aramada, gümrük kaçağı 63 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da 63 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Adana'da 63 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Adana'da 63 kaçak cep telefonu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Adana, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title