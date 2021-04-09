Adana'da 615 şişe sahte içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da 615 şişe sahte içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adana'da 615 şişe sahte içki ele geçirildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde 615 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde 615 şişe sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube ekipleri ve Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, sahte içki sattıkları belirlenin R.Ö. ve M.Ç.'nin teknik ve fiziki takibi sonucunda Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 615 şişe farklı markalarda sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Pozantı Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 2 kişi gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Gökhan Töre Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da 615 şişe sahte içki ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 10:45:05. #1.15#
title