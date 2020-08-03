Adana'da 600 bin liralık sahte içki ele geçirildi
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Adana'da 600 bin liralık sahte içki ele geçirildi

Adana'da 600 bin liralık sahte içki ele geçirildiADANA'da, polis tarafından bir eve düzenlenen baskında, piyasaya değeri 600 bin lira olan sahte içki ele geçirildi.

03.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 03.08.2020 11:59

Adana'da 600 bin liralık sahte içki ele geçirildi

ADANA'da, polis tarafından bir eve düzenlenen baskında, piyasaya değeri 600 bin lira olan sahte içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Yüreğir ilçesindeki bir eve baskın düzenledi. Evde piyasa değeri 600 bin lira olan 2 bin litre etil alkol ile 730 şişe sahte içki, 40 şişe içki yapımında kullanılan aroma, 360 adet içki yapımında kullanılan su şişesi, 300 etil alkol etiketi ve 50 boş plastik şişe ele geçirildi. Ev sahibi S.Y. gözaltına alındı. S.Y., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 600 bin liralık sahte içki ele geçirildi

Kaynak: DHA

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