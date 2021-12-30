60 litre etil alkol ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

60 litre etil alkol ele geçirildi

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da sahte içki yapımında kullanılan 60 litre etil alkol ve 670 içki kiti ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da sahte içki yapımında kullanılan 60 litre etil alkol ve 670 içki kiti ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üreten ve kaçak içki satan zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarda, sahte içki yapımında kullanılan 60 litre etil alkol, 670 içki kiti ile 102 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Öte yandan, aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 1228 paket cinsel içerikli ürün bulundu.

Polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

60 litre etil alkol ele geçirildi

60 litre etil alkol ele geçirildi

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title