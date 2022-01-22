Adana'da 60 bin liralık hırsızlığın 5 şüphelisi yakalandı - Haberler
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Adana'da 60 bin liralık hırsızlığın 5 şüphelisi yakalandı

Adana'da 60 bin liralık hırsızlığın 5 şüphelisi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da ev, iş yeri ve araçlardan toplam 60 bin liralık hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen 5 şüpheli, polisin şafak vakti düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı.

ADANA'da ev, iş yeri ve araçlardan toplam 60 bin liralık hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen 5 şüpheli, polisin şafak vakti düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde son 1 haftada meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Merkez ilçelerde 10 hırsızlık suçuna karıştığı güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen 5 şüpheli ve adresleri, tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, dün şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarla İbrahim A. (23), Sinan Y. (21), Muhammet Ç. (25) gözaltına alınırken, İ.Ç. (17) ile M.K. (16) de Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu belirlenen inşaat malzemeleri ele geçirildi. Şüphelilerin girdikleri ev, iş yeri ve araçlardan toplam 60 bin lira değerinde elektronik eşya, inşaat malzemesi, altın ve ziynet eşyası çaldığı belirtildi. Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Adana'da 60 bin liralık hırsızlığın 5 şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Son Dakika Haberleri

Hırsızlık Büro Amirliği, İnşaat, Güncel, Haber

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