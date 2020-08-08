Adana'da 60 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Adana'da iki tankerde 60 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da iki tankerde 60 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphe üzerine durdurulan iki tankerde, 60 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler M.Ş. ve G.G. Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaynak: AA