Adana'da 6 ürüne daha coğrafi işaret tescil belgesi verilecek Adana'da, 6 ürüne daha Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi verileceği bildirildi.

Adana'da, 6 ürüne daha Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi verileceği bildirildi.

Vali Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, kentin birçok kültürel mirası barındırdığını belirtti.

Adana'nın zengin mutfak kültürünün yanı sıra bereketli topraklarında üretilen birçok ürünüyle adından söz ettirdiğini kaydeden Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar 32 ürün için coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunuldu. Bunlardan 4'ü sonuçlandı ve ürünlerimiz tescillendi. Kozan portakalı, Adana karpuzu, Adana bici bici, Adana içli köfte, Adana analı kızlı ve Adana şırdanı da 15 Temmuz'da alacağımız yeni tescil belgeleriyle tescillenecek. Böylece coğrafi işaretli ürün sayımızı 10'a çıkaracağız. Ayrıca onay alınıp yayınlanma aşamasında olan Adana taş kadayıf, karakuş tatlısı, halka tatlı, Adana börek ve Adana aşlama olmak üzere toplam 5 ürünümüz bulunuyor. Bu ürünlerimizin de tescillendiğini inşallah en kısa zamanda müjdeleyeceğiz."

Kaynak: AA