Adana'da 6'ncı 'Özgecan Aslan Koşusu' yapıldı

TÜRKİYE Jokey Kulübü (TJK) tarafından, 'Kadına Şiddet" konusunda dikkat çekmek amacıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen Özgecan Aslan Koşusu'nu Sanem Kahraman'a ait 'Headman' isimli at kazandı.

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda TJK tarafından cinayete kurban giden Özgecan Aslan anısına bu yıl 6'ncısı düzenlenen Özgecan Aslan Koşusu yapıldı. 'Kadına Şiddet' konusuna dikkati çekmek için 200 metre kum pistte gerçekleştirilen koşuda, Sanem Kahraman'a ait 'Headman' isimli at birinci oldu. Koşuyu, Özgecan Aslan'ın babası Mehmet, annesi Songül, kardeşi Barış Ali Aslan da izledi.

'BURUK BİR SEVİNÇ YAŞADIK'

Koşunun ardından baba Mehmet Aslan, kızının adı anıldığı için buruk bir sevinç yaşadıklarını belirterek, 'Bu yıl her zamankinden yoğun bir ilgi var. Özgecan'ımın adını duyup da gelen, unutmayan, unutturmayan herkese teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi 'Kadına şiddete hayır' diyoruz. Bu şiddetin mağduru olmuş, yaralanmış, acı çekmiş herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ebediyete intikal edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Bu koşuyu her yıl devam ettiren TJK Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Adalı'ya ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorumö diye konuştu.

'KADINA ŞİDDETİN SON BULMASINI İSTİYORUM'

Anne Songül Aslan ise duyarlı davranışından dolayı koşunun düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür ettiğini ifade ederek, 'Özgem unutulmadı, unutturulmadı. Kadına şiddetin son bulmasını istiyorum. Çünkü benim kızım saf ve temizdi. Bana tüm hastaları iyileştireceğini söylüyordu. Suçsuz ve günahsızdıö dedi.

Yarışın ardından düzenlenen törende Mehmet Aslan, at sahibi Sanem Kahraman'a kupayı takdim etti. Kahraman da kupayı Özgecan'ın annesi Songül Aslan'a verdi.

Kaynak: DHA