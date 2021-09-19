Adana'da 6 motosiklet çalan zanlı tutuklandı - Haberler
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Adana'da 6 motosiklet çalan zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adana'da 6 motosiklet çalan zanlı tutuklandı

Adana'da 6 motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'da 6 motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde bir haftada 6 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin, 9 Eylül günü saat 12.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir motosikleti çalıp, bir marketin önüne park ettikten sonra bölgeden ayrıldığını tespit etti. Şüphelinin yaklaşık 2 saat sonra kıyafetlerini değiştirip, motosikleti bıraktığı yerden alarak kayıplara karıştığı saptandı.

Şüphelinin 'hırsızlık', 'uyuşturucu', 'fuhşa teşvik ve aracılık etmek' gibi suçlardan 37 kaydı bulunan Mehmet Y. (34) olduğu belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Yüreğir ilçesindeki evine yapılan baskında Mehmet Y.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Mehmet Y., motosikletleri çaldığını hatırlamadığını öne sürerek, alkollü olduğunu söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Adana'da 6 motosiklet çalan zanlı tutuklandı

Adana'da 6 motosiklet çalan zanlı tutuklandı

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