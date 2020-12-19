Adana'da 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi

19.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 19.12.2020 09:43
Adana'da 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi

Adana'da hafif ticari araçta 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Adana'da hafif ticari araçta 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir hafif ticari aracı takibe aldı.

Durdurulan araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, kaputun altına gizlenmiş 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü S.A. (35), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Aslı Tandoğan Caner Cindoruk Ayşegül Yıldız
Spor Falcao Okan Buruk Çağdaş Atan Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Kaza Karar Şiddet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 09:46:28. #1.15#
title