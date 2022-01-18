Adana'da 6 ilçesinde eğitime kar tatili
Adana'nın 6 ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
SAİMBEYLİ, ADANA (İHA) - Adana'nın 6 ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın; Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ, Karaisalı ve Pozantı ilçelerimizde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi. - ADANA
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