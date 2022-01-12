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6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerine şafak vakti baskın yapıldı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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