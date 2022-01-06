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6 FETÖ şüphelisi yakalandı

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, ardışık arandığı belirlenen meslekten ihraç edilmiş 5 eski asker ile örgütün bir dönem "mahrem imamı" olan Ö.F.S'yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Tespit edilen adreslere yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

6 FETÖ şüphelisi yakalandı

6 FETÖ şüphelisi yakalandı

6 FETÖ şüphelisi yakalandı

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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