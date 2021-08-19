Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi
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Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi Adana'da bir çiftlik evinde 6 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi

ADANA - Adana'da bir çiftlik evinde 6 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Çukurova ilçesine bağlı Pirili Mahallesinde bir çiftlik evinde sahte içki olduğu bilgisine ulaştı. Polis, eve yaptığı baskında fıçılar içinde 6 bin litre sahte içki ele geçirdi. Sahte içkiler, olay yerinde imha edilirken, bir zanlı gözaltına alındı.

Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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