6 bin litre sahte içki ele geçirildi
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 6 bin litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 6 bin litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pirili Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde sahte içki üretildiğini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, plastik varillerde 6 bin litre sahte içki buldu.
Polis, adresteki bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı