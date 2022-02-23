Adana'da 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
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Adana'da 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA, Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da kaçak üretilen 6 bin litre akaryakıt ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da kaçak üretilen 6 bin litre akaryakıt ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 2 adreste kaçak akaryakıt üretildiğini belirledi.

Adreslere baskın yapan ekipler, 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Adana, Güncel, Haberler

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