Adana'da 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
AA, Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da kaçak üretilen 6 bin litre akaryakıt ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
ADANA (AA) - Adana'da kaçak üretilen 6 bin litre akaryakıt ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 2 adreste kaçak akaryakıt üretildiğini belirledi.
Adreslere baskın yapan ekipler, 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.
AA / Yusuf Koyun - Güncel