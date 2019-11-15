Adana'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Adana'da, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Adana'da, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazaya karışan otomobillerden birinde sıkışan Emre Varlak ve hamile eşi Damla Varlak, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.