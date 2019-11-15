Adana'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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Adana'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Adana'da, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

15.11.2019 22:20 | Son Güncelleme: 15.11.2019 22:20
Adana'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Adana'da, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazaya karışan otomobillerden birinde sıkışan Emre Varlak ve hamile eşi Damla Varlak, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA
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