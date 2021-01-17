Adana'da 6,5 kiloluk turp görenleri şaşırtıyor
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Adana'da 6,5 kiloluk turp görenleri şaşırtıyor

17.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:06
Adana'da 6,5 kiloluk turp görenleri şaşırtıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde, bir vatandaşın bahçesinde yetiştirilen 6,5 kiloluk turp görenleri hayrete düşürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde, bir vatandaşın bahçesinde yetiştirilen 6,5 kiloluk turp görenleri hayrete düşürüyor.

Salmanlı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Bolat, sebze bahçesinde çalışma yaptığı sırada, yetiştirdiği turplardan birinin normalden büyük olduğunu fark etti.

Ürünü koparan Bolat, hassas terazi yardımıyla tarttığı turpun 6 kilo 514 gram olduğunu gördü.

Ürünün fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Bolat, gazetecilere, bu büyüklükte turpu ilk defa gördüğünü söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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