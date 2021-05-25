Adana'da 6,4 milyon kaçak makaron ele geçirildi

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesinin Yenidam ve Yenibey mahallelerinde iki adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar