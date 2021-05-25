Adana'da 6,4 milyon kaçak makaron ele geçirildi
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Adana'da 6,4 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesinin Yenidam ve Yenibey mahallelerinde iki adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Adana'da 6,4 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 6,4 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 6,4 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 6,4 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 6,4 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 6,4 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 6,4 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 6,4 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 6,4 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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