Adana'da 52 firarinin yakalanması için şafak operasyonu (2)

12.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:26

8 FİRARİ GÖZALTINDA

Adana'da, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan 52 kişinin yakalanması için şafak vakti düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği'ne götürülen firari hükümlülerin işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: DHA