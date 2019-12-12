Adana'da 52 firarinin yakalanması için şafak operasyonu (2)
8 FİRARİ GÖZALTINDAAdana'da, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan 52 kişinin yakalanması için şafak vakti düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
12.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:26
8 FİRARİ GÖZALTINDA
Adana'da, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan 52 kişinin yakalanması için şafak vakti düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği'ne götürülen firari hükümlülerin işlemleri sürdürülüyor.
Kaynak: DHA