Adana'da 52 firarinin yakalanması için şafak operasyonu (2)
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Adana'da 52 firarinin yakalanması için şafak operasyonu (2)

8 FİRARİ GÖZALTINDAAdana'da, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan 52 kişinin yakalanması için şafak vakti düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

12.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:26
Adana'da 52 firarinin yakalanması için şafak operasyonu (2)

8 FİRARİ GÖZALTINDA

'da, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan 52 kişinin yakalanması için şafak vakti düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği'ne götürülen firari hükümlülerin işlemleri sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
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