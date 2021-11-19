Adana'da 500 bin liralık zirai ilaç çalan şüpheli yakalandı - Haberler
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Adana'da 500 bin liralık zirai ilaç çalan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adana'da 500 bin liralık zirai ilaç çalan şüpheli yakalandı

Adana'da bir depodan piyasa değeri 500 bin lira olan zirai ilacı çalan şüpheli yakalandı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da bir depodan piyasa değeri 500 bin lira olan zirai ilacı çalan şüpheli yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, merkez Seyhan ilçesi, Çaputçu Mahallesi'nde N.M. isimli şahsa ait depodan yaklaşık 500 bin lira değerinde zirai ilacın çalındığı bilgisinin alınması üzerine Jandarma Dedektifleri ( Jasat ) ve jandarma ekiplerince geniş çaplı araştırma yapıldı.

Yapılan araştırma ve çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi neticesinde; hırsızlık olayının kapalı kamyonet ile gerçekleştirildiği tespit edildi. Detaylı yapılan araştırma sonucu kamyonetin A.G. isimli şahsa ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan A.G. hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

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