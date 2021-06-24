Adana'da 50 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
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Adana'da 50 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Adana'da 50 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da farklı suçlardan 50 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

Adana'da farklı suçlardan 50 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 14 yaralama, uyuşturucu ticareti, yağma, resmi belgede sahtecilik ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 50 yıl 10 ay hapis cezası bulunan N.U'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla firari hükümlünün merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı. Evde, ruhsatsız tabanca ve 670 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

N.U, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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