50 kilogram esrarın ele geçtiği tırın sürücüsü tutuklandı

Eski kocası tarafından tekme tokat dövülen kadın konuştu! Yalnızca tek bir isteği var

Devlet Bahçeli 'üç hilal dövmesi' için çağrı yaptı, İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Tam kapanma uygulanan kent sessizliğe büründü! Hiç kimse sokağa çıkamayacak

Baharı biraz daha bekleyeceğiz! Meteoroloji gün verdi, kar ve yağmur geliyor

Adana'da tırda 50 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla tırla kente uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Ekip, plakasını belirlediği tırı Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda takibe aldı. Otoyoldan çıkan tır, bir süre sonra merkez Yüreğir ilçesindeki ara sokaklara yöneldi.

Tır, bir sokakta durduğu sırada sürücü U.Y. (38) ve kendisiyle buluşmak için beklediği öne sürülen S.A. (26) gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada çanta ve çuvallarda 50 kilogram esrar bulundu.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan sürücü U.Y. tutuklandı, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan polisin paylaştığı görüntülerde narkotik ekiplerinin düzenledikleri operasyonu Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 11 askere ithaf etmesi yer alıyor.

Polisler, dün de bir araçta basınçlı oto yıkama makinesine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili çalışmalarını şehit askerlere ithaf etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı