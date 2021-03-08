50 kilogram esrarın ele geçtiği tırın sürücüsü tutuklandı
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50 kilogram esrarın ele geçtiği tırın sürücüsü tutuklandı

08.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:01

Adana'da tırda 50 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'da tırda 50 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla tırla kente uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Ekip, plakasını belirlediği tırı Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda takibe aldı. Otoyoldan çıkan tır, bir süre sonra merkez Yüreğir ilçesindeki ara sokaklara yöneldi.

Tır, bir sokakta durduğu sırada sürücü U.Y. (38) ve kendisiyle buluşmak için beklediği öne sürülen S.A. (26) gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada çanta ve çuvallarda 50 kilogram esrar bulundu.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan sürücü U.Y. tutuklandı, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan polisin paylaştığı görüntülerde narkotik ekiplerinin düzenledikleri operasyonu Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 11 askere ithaf etmesi yer alıyor.

Polisler, dün de bir araçta basınçlı oto yıkama makinesine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili çalışmalarını şehit askerlere ithaf etmişti.

50 kilogram esrarın ele geçtiği tırın sürücüsü tutuklandı
50 kilogram esrarın ele geçtiği tırın sürücüsü tutuklandı
50 kilogram esrarın ele geçtiği tırın sürücüsü tutuklandı
50 kilogram esrarın ele geçtiği tırın sürücüsü tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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