Adana'da 50 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Adana'da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen, aralarında iki çocuk ve bir hamile kadının da bulunduğu 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi D-400 kara yolunda çok sayıda kişinin yaya olarak ilerlediği ihbarı üzerine, olay yerine asayiş ve yabancılar şube müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İkisi çocuk biri hamile 50 kişiyi durduran ekipler, Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu olduğunu tespit ettikleri bu kişilerin yasa dışı yollarla Van'dan giriş yaptıklarını belirledi.

Minibüslerle İncirlik Polis Merkezi'ne götürülen göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği ifade edildi.

Kaynak: AA