Adana'da 5 milyon liralık sahte deterjan ele geçirildi
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Adana'da 5 milyon liralık sahte deterjan ele geçirildi

Adana'da piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 16 bin 760 kilo sahte toz, 15 bin 103 litre sıvı deterjan ele geçirildiAdana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir depoda sahte deterjan olduğu bilgisine ulaştı.

Adana'da 5 milyon liralık sahte deterjan ele geçirildi
30.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:03

Adana'da piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 16 bin 760 kilo sahte toz, 15 bin 103 litre sıvı deterjan ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir depoda sahte deterjan olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine depoya baskın yapan polis, piyasaya sürülmeye çalışılan yaklaşık 5 milyon lira değerinde, 16 bin 760 kilo toz, 15 bin 103 litre sıvı deterjan ile 22 bin 990 boş kutu, çeşitli markalara ait etiket, koli ve kapak ele geçirdi.

Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA

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