Adana'da 5 milyon 735 bin lira vurgun yapan tefecilere operasyon (2)

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIAdana'da 72 kişiyi 5 milyon 735 bin lira zarara uğrattığı öne sürülen tefecilere yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adana'da 72 kişiyi 5 milyon 735 bin lira zarara uğrattığı öne sürülen tefecilere yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 17 bin 200 dolar, 1 milyon 972 bin 100 TL tutarında 25 senet ve çek, çok sayıda boş senet, 1 ruhsatsız tabanca, alacaklı listesinin bulunduğu defter, farklı kişilere ait tapu senetleri, araç satış sözleşmeleri ile dijital materyal ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR