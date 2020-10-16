Adana'da 5 milyon 735 bin lira vurgun yapan tefecilere operasyon
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Adana'da 5 milyon 735 bin lira vurgun yapan tefecilere operasyon

16.10.2020 08:18 | Son Güncelleme: 16.10.2020 08:22
Adana'da 5 milyon 735 bin lira vurgun yapan tefecilere operasyon

ADANA'da 72 kişiyi tefecilik yoluyla 5 milyon 735 bin lira zarara uğrattığı öne sürülen şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA'da 72 kişiyi tefecilik yoluyla 5 milyon 735 bin lira zarara uğrattığı öne sürülen şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eşzamanlı yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Kent merkezinde tefecilik faaliyetine karşı çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 72 kişiyi mağdur edip, 5 milyon 735 bin lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen bir şebekeyi deşifre etti. Tefecilik şebekesine üye oldukları iddia edilen 12 kişiyi belirleyen ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslere eş zamanlı yapılan baskında, ekipler haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Adana'da 5 milyon 735 bin lira vurgun yapan tefecilere operasyon
Adana'da 5 milyon 735 bin lira vurgun yapan tefecilere operasyon
Adana'da 5 milyon 735 bin lira vurgun yapan tefecilere operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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