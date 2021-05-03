Adana'da 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi Adana'da polisin yaptığı operasyonda 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Adana'da 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi

ADANA - Adana'da polisin yaptığı operasyonda 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentte kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Çalışmada, 3 ayrı adreste kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine polis adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskında 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi. Polis olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demirsporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demirsporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda, 25 kişi eğlenirken yakalandı
Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda, 25 kişi eğlenirken yakalandı
Bodrum plajları tam kapanmada turistlere kaldı
Bodrum plajları tam kapanmada turistlere kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Hakan Altun Nesrin Cavadzade İbrahim Tatlıses
Spor Diego Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 10:19:06. #1.15#

title