Adana'da 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana'da 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Adana'da jandarma ekipleri, hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekipleri, hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıçam, Kozan ve Karataş ilçelerinde evlerden bakır kablo, musluk, hurda demir ve tahta çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, adreslerini belirlediği 5 zanlıyı düzenlediği operasyonla yakaladı.

Zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü DHKPC operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü DHKP/C operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

 Ağrı, Erzurum ve Kars'ta Eren Kış-10 operasyonu başlatıldı

Ağrı, Erzurum ve Kars'ta Eren Kış-10 operasyonu başlatıldı

 Son dakika haberi... Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken tarlaya devrildi

Son dakika haberi... Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken tarlaya devrildi

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title