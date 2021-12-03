Adana'da 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekipleri, hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıçam, Kozan ve Karataş ilçelerinde evlerden bakır kablo, musluk, hurda demir ve tahta çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, adreslerini belirlediği 5 zanlıyı düzenlediği operasyonla yakaladı.

Zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri

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