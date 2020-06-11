Adana'da 5 bin 314 kök Hint keneviri ele geçirildi Adana'nın Karataş ilçesinde 5 bin 314 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Karataş ilçesinde 5 bin 314 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karataş ilçesi Adalı Mahallesi Kabakum mevkisinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karataş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı. Tespit edilen bölgeye düzenlenen operasyonda, sazlık alan içerisinde 5 bin 314 Hint kök keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Kaynak: AA