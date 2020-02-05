Adana'da 49 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

05.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:44

Adana'da 49 suçtan hakkında 31,5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "internet üzerinden dolandırıcılık", "başkasının banka kartını kullanma", "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" ve "tehdit" gibi 49 suçtan 31,5 yıl hapis cezasıyla aranan Ömür Sarız'ı (27) yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, firari hükümlünün merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda olduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, hükümlünün park halindeki bir araçta bulunduğunu fark etti.

Ekipler tarafından gözaltına alınan firari, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA