Adana'da 481 polisle narkotik uygulaması
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Adana'da 481 polisle narkotik uygulaması

Adana'da 481 polisle 40 noktada narkotik uygulaması yapıldı.

Adana'da 481 polisle narkotik uygulaması
17.05.2020 04:02 | Son Güncelleme: 17.05.2020 04:02

Adana'da 481 polisle 40 noktada narkotik uygulaması yapıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs ve merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde araçlar kontrol edildi, yaya ve sürücülerin kimlik bilgileri sorgulandı.

Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin çevre güvenliği aldığı uygulamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, narkotik köpekleriyle araçlarda arama yaptı.

Uygulamada 1834 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı ve 1037 araç kontrol edildi, 25 sürücüye 42 bin 414 lira ceza kesildi, 5 araç trafikten men edilidi, bir kişiye Umumi Hıfsızsıhha Kanunu uyarınca 795 lira ceza uygulandı.

Ekipler, silahla tehdit suçundan aranan şüpheliyi gözaltına aldı, Dağlıoğlu Mahallesi'nde uyuşturucu sattıkları ileri sürülen 3 zanlı yakalandı, şüphelilerin üst aramasında 80,4 gram eroin ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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