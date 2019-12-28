: Adana'da 47 litre sahte içki ele geçirildi

28.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:10

Adana'da bir markete düzenlenen operasyonda, 47 litre sahte içki ve 560 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir markette sahte içki satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen polis, 94 şişede 47 litre sahte içki ve 560 paket kaçak sigara buldu.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi S.Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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