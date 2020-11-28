460 litre sahte içki ele geçirildi
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460 litre sahte içki ele geçirildi

28.11.2020 09:51 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:18

Adana'da 460 litre sahte içki ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 460 litre sahte içki ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini belirledikleri merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerindeki iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerin birinde yapılan incelemede sahte içkinin düdüklü tencereyle damıtılarak üretildiği tespit edildi.

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İki adreste 460 litre sahte içki, 2 alkolmetre ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

460 litre sahte içki ele geçirildi
460 litre sahte içki ele geçirildi
460 litre sahte içki ele geçirildi
460 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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