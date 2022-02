Adana'da 46 yıllık evli çift, mutluluklarını huzurevinde de sürdürüyor

ADANA (AA) - Adana'da yaşayan Temel Ahmet ve Hacer Gözde çifti, yarım asra yakındır sürdürdükleri evliliklerini, sevgi, saygı ve ilk günkü aşkla huzurevinde de devam ettiriyor.

Görücü usulüyle 1976 yılında "evet" diyerek aynı yastığa baş koyan, 2 çocuk ve 3 torunları olan Gözde çifti, evliliklerinde 46 yılı geride bıraktı.

Gözde çifti, 7 yıl önce aldıkları kararla yaşamlarını Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde sürdürmeye başladı.

Huzurevinde de birbirlerini ilk günkü gibi sevmeye ve desteklemeye devam eden, birlikte müzik dinleyen, dans eden, kahve içerek geçmişi yad eden çift, mutluluklarıyla herkese örnek olmayı başardı.

"Saygımızı ve sevgimizi kaybetmediğimiz için bu kadar yıl beraber olduk"

Temel Ahmet Gözde (69) AA muhabirine, askerden geldikten sonra akrabalarının aracılığıyla tanıştığı eşi Hacer ile o günden sonra ayrılmadıklarını söyledi.

Gözde, okuttukları iki kızlarının meslek sahibi olmalarının ardından biraz daha rahat edebilmek ve huzur bulabilmek adına yaklaşık 7 sene önce huzurevine yerleştiklerini ifade etti.

Yıllardır sevinci ve hüznü birlikte yaşadığı eşiyle huzurevinde de bir arada olmanın mutluluğunu hissettiğini aktaran Gözde, yarım asra yakındır süren evliliklerinin en önemli sırrının da karşılıklı anlayış olduğunu dile getirdi.

Gözde, sevgi ve saygının önemine değinerek, "Birbirimize karşı saygımızı ve sevgimizi kaybetmediğimiz için bu kadar yıl beraber olduk, yaşadık. İnşallah Allah güzel ömür verirse daha da güzel yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

"Yeri gelir iyi gün olur, yeri gelir kötü"

Evlilikte çiftlerin birbirlerini idare etmesinin önemine değinen Gözde, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdiki evlilikler çok yürümüyor çünkü kişiler birbirini idare edemiyorlar. Hanım kızdığında ya da diğeri sinirli olduğunda birinin susması gerekiyor. Anlaşmazlık varsa hanım veya beyin kendini bilip, 'Ben dışarı çıkayım, toparlanıp geleyim.' demesi lazım. Şimdikiler onu demiyor ve birbirileriyle geçinemiyorlar. İstiyorlar ki her şeyi çok iyi yaşayalım. Çok iyi yaşayamazsın, yeri gelir iyi günler olur, yeri gelir kötü. İdareni bilmek zorundasın. İdare bilinmediği zaman geçim iyi olmaz. Evlenir evlenmez ev, araba sahibi olmayı, her yaz tatile gitmeyi istiyorlar. Biz evlendik, 1995'e kadar ne arabamız ne bir şeyimiz vardı. Ondan sonra yavaş yavaş biriktirerek evimizi de arabamızı da aldık. Şimdiki gençlik evlenir evlenmez her şeyimiz olsun istiyor, bu da olmadığı için evde huzur, düzen olmuyor, evlilik bozuluyor."

Gözde, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde herkesin sevdiğini hatırlaması açısından birbirine ufak da olsa bir hediye vermesi gerektiğine inandığını sözlerine ekledi.

Hacer Gözde (67) de evliliklerinde geride bıraktıkları 46 yılın nasıl geçtiğini anlamadığını ifade etti.

Tartıştıkları zamanlar olduğunu ve birbirlerini idare etmeyi bildiklerini aktaran Gözde, gençlere de huzurlu ve mutlu evlilik için bu yönde davranmaları önerisinde bulundu.

Gözde, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne farklı bir anlam yüklemediklerini ancak hediye almanın mutluluk verdiğini kaydetti.