Adana'da 459 projeden 128'i tamamlandı

14.10.2019 12:04

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'da uygulanan 459 projeden 128'inin tamamlandığını, 230'unun ise devam ettiğini söyledi.



İl Koordinasyon Kurulu 2019 Yılı 4. Dönem Toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.



Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vali Yardımcısı Zafer Öz, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge müdürleri, kurul üyelerini oluşturan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, merkezi idare ve yerel yönetimler tarafından 2019 yılı yatırım programı doğrultusunda gerçekleştirilen projeler tüm detaylarıyla ele alındı. Toplantıda konuşan Vali Demirtaş, "2019 yılında, ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 459 proje uygulanmaktadır. Bunlardan, 128'i tamamlanmış olup 230 proje ise hala devam etmektedir. 59 proje ihale aşamasında ve 42 proje de etüt proje aşamasındadır. Bu projelerin toplam tutarı 10 milyar 594 milyon lira olup 2019 yılı Ekim dönemi itibariyle 3 milyar 486 milyon lira harcama yapılmıştır" dedi.



Toplantıda söz alacak yetkililerin kurumsal faaliyet konuları ile ilgili özet değerlendirme yapmalarını ve yürüttükleri yatırım çalışmaları hakkında kurulu bilgilendirmelerini isteyen Vali Demirtaş, "Kuruluş temsilcileri, kendi kuruluşlarına ait yatırımlar hakkında bilgi verirlerken, devam eden projelerin uygulanmasında karşılaşılan sorunları, koordinasyonu gerektiren işleri, hangi kurumlarla koordinasyona ihtiyaç duyduklarını dile getirebilirler." ifadelerini kullandı.



Toplantı, yatırımcı kuruluşların sürdürdükleri projelerin gerçekleşme oranları hakkında katılımcılara bilgiler vermesi, raporların sunulması ve yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA