Adana'da 457 bin 660 makaron ele geçirildi - Haberler

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Adana'da 457 bin 660 makaron ele geçirildi

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da 457 bin 660 makaron ele geçirildi

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 457 bin 660 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 7 zanlı gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 457 bin 660 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık şüphelilerine yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, kaçak 102 bin 660'ı tütünle doldurulmuş 457 bin 660 makaron, 5 bin 785 paket sigara, 145 kilogram tütün, 2 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.

Adana'da 457 bin 660 makaron ele geçirildi

Adana'da 457 bin 660 makaron ele geçirildi

Adana'da 457 bin 660 makaron ele geçirildi

Adana'da 457 bin 660 makaron ele geçirildi

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Adana, Güncel, Haberler

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