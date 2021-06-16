Adana'da 45 göçmen yakalandı
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Adana'da 45 göçmen yakalandı

Adana'da 45 göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 45 göçmen yakalandı.

Adana'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 45 göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri 21 ABA 633 plakalı yolcu otobüsünü Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde durdurdu.

Ekipler, otobüste yaptıkları kontrollerde 45 yabancı uyruklunun yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirledi.

Göçmenler, işlemler için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürüldü.

Otobüsün iki şoförü M.G. ve R.G, ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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