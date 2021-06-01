Adana'da 442 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
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Adana'da 442 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

Adana'da 442 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana'da iki araçta 442 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da iki araçta 442 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Feke ilçesi Süphandere Mahallesi'nde iki aracı durdurup aradı.

Araçlarda 442 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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