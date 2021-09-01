Adana'da 44 'torbacı' tutuklandı

Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülerek gözaltına alınan 344 zanlıdan 44'ü tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülerek gözaltına alınan 344 zanlıdan 44'ü tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16-31 Ağustos'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar yaptı. Ekipler, operasyonlarda 3 kilo 781 gram esrar, 3 kilo 227 gram sentetik ecza, 7 kilo 670 gram bonzai, 217 adet uyuşturucu hap, 197 gram metamfetamin, 169 kök hint keneviri, 53 gram eroin, ruhsatsız 7 tabanca ve 4 tüfek ile 30 bin 721 lira ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 344 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 44'ü tutuklanırken, 25'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 300 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı