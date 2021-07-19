ADANA'DA 414 SİKKE VE 84 TARİHİ OBJE ELE GEÇİRİLDİ

ADANA'da polisin 2 eve yaptığı operasyonda 414 sikke ile 84 tarihi obje ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.