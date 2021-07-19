ADANA'DA 414 SİKKE VE 84 TARİHİ OBJE ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'da polisin 2 eve yaptığı operasyonda 414 sikke ile 84 tarihi obje ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
ADANA'da polisin 2 eve yaptığı operasyonda 414 sikke ile 84 tarihi obje ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki iki evde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı. Evlere operasyon düzenleyen ekipler, dolaplara gizlenmiş halde 414 sikke ile 84 tarihi obje ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı