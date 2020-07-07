Adana'da 400 dönüm tarlayı gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı
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Adana'da 400 dönüm tarlayı gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Adana'da yaklaşık 400 dönüm tarım arazisine zorla el koyduğu öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Adana'da 400 dönüm tarlayı gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı
07.07.2020 09:57 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:52

Adana'da yaklaşık 400 dönüm tarım arazisine zorla el koyduğu öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tarlaları gasbettikleri ve 30 suça karıştıkları ileri sürülen silahlı suç örgütü üyelerine yönelik 4 gün önce düzenlenen operasyon kapsamında aranan bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Gökhan Ş'nin de arasında olduğu 6'sı tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarım arazilerine zorla el koydukları ve 30 suça karıştıkları ileri sürülen zanlıların yakalanması için 3 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 15 zanlı gözaltına alınmış, adreslerde kalaşnikof ve 7 tabanca ele geçirilmişti.

Şüphelilerin, yaklaşık 400 dönüm araziye zorla el koydukları, tarlalardaki mahsulleri sattıkları ve ardından buralara kendi ürünlerini ektikleri ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

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