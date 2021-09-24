Adana'da 40 sanıklı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi - Haberler
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Adana'da 40 sanıklı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da 40 sanıklı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi

Adana'da, daha önce haklarında işlem yapılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine ve ailelerine para aktarılmasını sağladıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde "Türkiye finans sorumlusu"nun da bulunduğu 1'i firari 40 sanığın yargılanmasına devam edildi.

ADANA (AA) - Adana'da, daha önce haklarında işlem yapılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine ve ailelerine para aktarılmasını sağladıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde "Türkiye finans sorumlusu"nun da bulunduğu 1'i firari 40 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Savunması alınan sanık Ö.S, örgütsel bir konumunun bulunmadığını öne sürerek, "FETÖ/PDY'ye finans temin etmedim. ByLock programını kullanmadım. Önceki aşamalarda verdiğim beyanları tekrar ederim. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ve örgüte finans sağlamadıklarını ileri sürerek beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık A.Ö. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılması, dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık A.Ö. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına ve diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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