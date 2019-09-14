Adana'da 4 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle vuruldu

Adana'da 4 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle vuruldu

Adana'nın Kozan ilçesinde 4 yaşındaki çocuk evde av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

14.09.2019 20:56
Adana'da 4 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle vuruldu

Adana'nın Kozan ilçesinde 4 yaşındaki çocuk evde av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 4 yaşındaki E.Y, Ağlıboğaz Mahallesi Kıymet Sokak'taki evlerinde henüz kimin ateşlediği belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.

Yaralı çocuk, yakınları tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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