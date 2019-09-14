Adana'da 4 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle vuruldu
Adana'nın Kozan ilçesinde 4 yaşındaki çocuk evde av tüfeğiyle vurularak yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde 4 yaşındaki çocuk evde av tüfeğiyle vurularak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 4 yaşındaki E.Y, Ağlıboğaz Mahallesi Kıymet Sokak'taki evlerinde henüz kimin ateşlediği belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.
Yaralı çocuk, yakınları tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.